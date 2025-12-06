Ejército informa muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca - Chilevisión

A través de un comunicado, el Ejército lamentó la situación e informaron que se inició una Investigación Sumaria Administrativa para determinar responsabilidades.

El Ejército de Chile informó este sábado la muerte de un conscripto al interior del Regimiento N°16 de Talca.

Según informaciones preliminares, un soldado habría disparado su armamento de cargo, provocándole la muerte a un compañero.

Producto de la gravedad de los hechos, la entidad informó que "se dio cuenta inmediatamente a la Fiscalía Militar de Talca, quien dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones".

Además, explicaron que "la unidad inició una Investigación Sumaria Administrativa para determinar las eventuales responsabilidades y se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer los hechos".

El Ejército expresó sus condolencias públicamente, señalando que "el Regimiento N.º16 “Talca” reitera su profundo pesar por la lamentable pérdida de uno de sus camaradas de armas, hecho que enluta a la Institución y se encuentra entregando todo el apoyo correspondiente a la familia".