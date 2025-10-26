Rescatan en La Pintana a hombre secuestrado en Talca por prestamistas informales - Chilevisión

La madre de la víctima denunció haber recibido una llamada, la cual aseguraba que su hijo había sido secuestrado por una supuesta deuda impaga.

Carabineros logró efectuar la detención de dos individuos en la comuna de La Pintana cuando trasladaban desde Talca a otro hombre extranjero en calidad de secuestrado.

Los dos detenidos eran de nacionalidad venezolana, ambos en situación regular en el país.

El operativo se inició luego de que una mujer, también de nacionalidad venezolana, denunciara haber recibido una llamada en la que le informaban que su hijo, residente en Talca, había sido secuestrado por una supuesta deuda impaga.

Según su relato, los presuntos captores le advirtieron que se dirigían a la región Metropolitana en el vehículo de la víctima, el cual sería usado como forma de pago por su liberación.

Con esta información, Carabineros activó un amplio operativo que permitió localizar el automóvil y detener a los sospechosos, sin que se registraran heridos durante el procedimiento.

El Capitán Juan Pablo Lastra, del departamento OS9 de Carabineros señaló que "a raíz del secuestro de un hombre ocurrido en la ciudad de Talca, quien fue trasladado bajo amenazas hasta la comuna de La Pintana, Carabineros logró interceptar el vehículo en que los involucrados trasladaban a la víctima".

"Concretando su rescate y la detención de dos extranjeros. Esto, originado por una deuda asociada a un préstamo informal", agregó.

Por orden de la Fiscalía Local, el caso quedó en manos del Departamento OS9 de Carabineros, y los detenidos fueron formalizados y dejados en prisión preventiva.