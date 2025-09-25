 Entró por la ventana: Ladrón irrumpió armado a hotel donde se queda Arabia Saudita sub 20 en Talca - Chilevisión
25/09/2025 13:34

Entró por la ventana: Ladrón irrumpió armado a hotel donde se queda Arabia Saudita sub 20 en Talca

El delincuente ingresó con un arma cortopunzante a la cocina pero logró ser reducido y detenido por Carabineros. Ninguna persona resultó lesionada.

Un sujeto premunido con un arma cortopunzante irrumpió este jueves al interior del Eco Hotel en Talca, región del Maule, para asaltar a los trabajadores de la cocina

El hecho delictual ocurrió en pleno centro de la ciudad, específicamente, en Alameda Libertador Bernardo O’Higgins con calle Cinco Oriente.

La noticia cobró mayor relevancia cuando se dio a conocer que en el recinto hotelero hospeda la selección de fútbol de Arabia Saudita, a raíz de su participación en el Mundial Sub 20.

El delincuente ingresó por una de las ventanas del edificio hacia el interior de la cocina y, una vez dentro, fue sorprendido por el personal y luego los intimidó con el arma.

De acuerdo con Radio Bío-Bío, el antisocial hurtó una cantidad no determinada de especies, en su mayoría alimentos. Si bien intentó huir, logró ser reducido. Posteriormente fue detenido por Carabineros, cuyos funcionarios recuperaron los artículos robados.

Se trata del segundo incidente registrado esta semana vinculado con el torneo planetario, pues este martes a un médico de la delegación de la FIFA le robaron su mochila en un hotel de Las Condes.

