Carabinero disparó contra hombre en situación de calle tras ataque en Las Condes - Chilevisión

26/10/2025 09:58

Carabinero disparó contra hombre en situación de calle tras ataque en Las Condes

El individuo habría intentado atacar a funcionarios de Carabineros con el gollete de una botella, luego de que estos intentaran fiscalizarlo por protagonizar actos de connotación sexual en plena vía pública.

Publicado por Gabriela Valdés

La tarde de este sábado un carabinero en servicio disparó contra un individuo que intentó agredir a funcionarios durante una fiscalización en la comuna de Las Condes.

De acuerdo con los antecedentes, vecinos del sector alertaron a Carabineros sobre un hombre en situación de calle que realizaba actos de connotación sexual en la vía pública.

Al llegar al lugar, los funcionarios intentaron fiscalizar al individuo, quien habría tomado el gollete de una botella para intentar agredirlos. En medio del enfrentamiento, uno de los carabineros desenfundó su arma de servicio y efectuó dos disparos a corta distancia, impactando al hombre en el abdomen y una pierna.

El individuo fue trasladado al Hospital del Salvador, donde permanece con lesiones graves, aunque fuera de riesgo vital.

Por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Oriente, personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del ataque y los disparos realizados por el funcionario policial.

