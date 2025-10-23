 Carabinero fue golpeado y amenazado de muerte por dueño de auto mal estacionado en Macul - Chilevisión
23/10/2025 09:41

Carabinero fue golpeado y amenazado de muerte por dueño de auto mal estacionado en Macul

El funcionario policial permanece fuera de riesgo vital, mientras que el atacante fue detenido.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de ayer, un carabinero fue víctima de agresión y amenazas de muerte por parte del dueño de un conductor mal estacionado en Macul.

El incidente comenzó con la denuncia de un vecino que indicó que un vehículo mal ubicado obstaculizaba una salida de autos.

A raíz de eso, personal policial llegó al lugar —ubicado en calles Los Cedros y El Líbano— y procedió a cursar una infracción de tránsito contra el vehículo. Fue en eso que llegó el dueño del automóvil.

En primera instancia, el sujeto reaccionó con tono amenazante, profiriendo insultos a carabineros e incluso amenazándolos de muerte.

Tras eso, funcionarios le indicaron al hombre —chileno con antecedentes penales— que sería detenido, lo que motivó una reacción aún más agresiva.

El hombre propinó golpes en diferentes partes del rostro, cabeza y cuello a un funcionario de Carabineros. Con la intervención de más personal, el sujeto finalmente fue reducido y detenido.

El carabinero fue trasladado hasta el hospital institucional donde se le realizaron chequeos médicos y permanece fuera de riesgo vital. El atacante, por su parte, quedó a disposición de Fiscalía.

