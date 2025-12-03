 “¿Cómo voy a estar triste y bajoneada si…?”: Valentina Roth respondió a rumores de infidelidad a Miguel de la Fuente - Chilevisión
03/12/2025 09:21

“¿Cómo voy a estar triste si…?”: Valentina Roth respondió a rumores de infidelidad a Miguel de la Fuente

La bailarina hizo un llamado a sus seguidores, luego de que, a raíz de un comentario de su expareja, comenzara a circular la información sobre un engaño de su parte.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Valentina Roth salió al paso de los rumores de infidelidad que surgieron en relación al quiebre matrimonial que enfrenta con Miguel de la Fuente.  

La información quedó expuesta por una captura de pantalla de una seguidora del odontóloga en el que comenta las razones de la separación.

“Paso siempre con ellas. Siempre voy a luchar por mis hijas, pero no puedo perdonar a una persona que me engañó”, escribió De la Fuente en respuesta a un comentario en su cuenta de Instagram. 

Vale Roth responde a rumores de infidelidad

A raíz de lo expuesto por su expareja, Valentina Roth respondió a los rumores de supuesta infidelidad con un llamado a través de sus historias de Instagram.

“No me manden más tonteras que no me interesan”, pidió a sus seguidores en relación a la polémica. 

A pesar de complejo momento, la bailarina destacó que se encuentra bien y enfocada en su dos pequeñas hijas.

¿Cómo voy a estar triste y bajoneada si tengo dos hijas maravillosas y preciosas que me dan la mayor alegría que he tenido en mi vida?”, expresó. 

“Eso es lo que me importa hoy día, estar con mis niñas bien y feliz. Paz y amor”,  agregó. 

