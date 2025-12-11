¿Habrá Ley Seca en la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Esto pasará con la venta de alcohol - Chilevisión

En los comicios de este domingo se mantendrá la tónica de los últimos procesos.

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, comicios en los que la ciudadanía elegirá entre Jeannette Jara y José Antonio Kast para próximo Presidente/a de la República.

Tal como ocurre en cada proceso eleccionario, una de las dudas principales es cómo funcionará el comercio y si se aplicará la denominada "Ley Seca".

¿Habrá Ley Seca en la segunda vuelta de las Elecciones 2025?

En el marco de las Elecciones 2025, este fin de semana no será aplicada la denominada Ley Seca, por lo que la venta de alcohol estará permitida.

Recordemos que la normativa que prohibía la adquisición de bebidas alcohólicas fue derogada en las pasadas elecciones municipales de 2024 tras una reforma constitucional, eliminando así la prohibición.

Elecciones 2025: Voto obligatorio y multas por no hacerlo

En estas Elecciones 2025, tal como ha sido hasta ahora, el voto será obligatorio y quienes no concurran a las urnas se arriesgan a multas que van desde las 0,5 y 1,5 UTM.

Es decir, que quienes no participen y estén habilitados para hacerlo deberán pagar entre $35 mil y $105 mil pesos, aproximadamente.

¿Y para sufragar? Podrás hacerlo desde las 8:00 hasta las 18:00 horas en tu local de votación.