Se cierra investigación contra exsubsecretario Monsalve y Fiscalía tiene 10 días para presentar acusación - Chilevisión

Luego de la indagación que duró más de un año, el Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días para presentar acusación en contra del exjefe civil de las policías, y así avanzar hacia la preparación del juicio oral.

Este jueves, se informó el cierre de la investigación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por los presuntos delitos de violación y abuso sexual.

Luego de la indagación que duró más de un año, el Ministerio Público, liderado por los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir tendrá un plazo de 10 días para presentar acusación en contra del exjefe civil de las policías, y así avanzar hacia la preparación del juicio oral, informó La Tercera.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

De todas formas, se comunicó que la defensa de Monsalve, encabezada por el defensor público Víctor Providel, podría solicitar nuevas diligencias y así apostar a la reapertura de la causa.