Muerte de Damián Machuca: Solicitan exhumar restos de joven bombero por inconsistencias en informe técnico - Chilevisión

Casi cinco años han transcurrido desde que Damián Machuca fue encontrado sin vida en un sitio eriazo de la localidad de Valdivia de Paine, en la comuna de Buin. El bombero de 17 años fue encontrado en la ribera de un río y para las autoridades, la evidencia apuntaría a un suicidio, pero su familia y el abogado que lleva la causa, aseguran que habría intervención de terceros. Esta última tesis es respaldada por una perito forense que cuestiona el informe técnico desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras encontrar una serie de inconsistencias. Es por ello que solicitó exhumar los restos del joven para aclarar las causas de su deceso.