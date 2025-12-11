 ¿Quién ganó según encuesta? UDD realizó estudio del último debate presidencial entre Jara y Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
Clausuran casino clandestino en Ñuñoa: Local había sido cerrado 18 veces antes Continúa incertidumbre por querella de capítulos contra Ángela Vivanco: ¿Qué viene ahora? ¿Quién ganó según encuesta? UDD realizó estudio del último debate presidencial entre Jara y Kast Víctimas de asalto indemnizarán con $20 millones a familia de ladrón: Lo mataron con espada de esgrima Fue un operativo entre Carabineros y el municipio de Lo Espejo: Retiran narcocámaras desde “Barrio Chino”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/12/2025 12:00

¿Quién ganó según encuesta? UDD realizó estudio del último debate presidencial entre Jara y Kast

El estudio fue realizado inmediatamente post debate presidencial Anatel 2025 del pasado martes 9 de diciembre, el cual fue la última instancia cara a cara de los dos candidatos a La Moneda.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La última edición de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo midió las repercusiones del debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), donde el pasado martes se vieron las caras Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El sondeo de la UDD consultó a 1.303 personas post debate, entre las 10:00 y 15:00 horas del miércoles 10 de diciembre, quién creían que ganó el último debate independiente de su posición política. Estos fueron los resultados:

        • José Antonio Kast, con 45%
        • Jeannette Jara, con 34%
        • No respondió, un 21%

¿Influyó el debate en su preferencia de voto?

En una segunda pregunta sobre el último cara a cara de los aspirantes a La Moneda antes de la elección del domingo, el estudio consultó si "considera que este debate cambió, reforzó o no influyó en su preferencia de voto".

En este caso, un 56% señaló que el encuentro reforzó su preferencia; un 39% respondió que no influyó en su preferencia y solo un 5% comentó que el debate sí cambió su opción política para el balotaje.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Lo último

Lo más visto

“No voy a cambiar”: Disley Ramos reapareció tras supuesta agresión y lanzó un furioso descargo

La influencer, quien habría sido atacada en una fiesta electrónica, respondió a una usuaria que la trató de "ordinaria" por su contenido en redes sociales.

11/12/2025

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Este año se dio inicio a la implementación del aumento gradual del nuevo monto del beneficio, el que se extenderá a un nuevo grupo de adultos mayores a partir del próximo año.

11/12/2025

¡Tras conflicto con el jurado! Impacto por nuevo eliminado en Fiebre de Baile

En la semana previa al esperado regreso del aquadance en el programa, Francisco Reyes y Camila Andrade se vieron las caras y uno de ellos debió abandonar la competencia.

11/12/2025

Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada

Los expertos en desinformación hicieron un llamado a chequear datos y evitar imprecisiones, sobre todo en épocas de campaña electoral.

10/12/2025