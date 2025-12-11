¿Quién ganó según encuesta? UDD realizó estudio del último debate presidencial entre Jara y Kast - Chilevisión

El estudio fue realizado inmediatamente post debate presidencial Anatel 2025 del pasado martes 9 de diciembre, el cual fue la última instancia cara a cara de los dos candidatos a La Moneda.

La última edición de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo midió las repercusiones del debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), donde el pasado martes se vieron las caras Jeannette Jara y José Antonio Kast.



El sondeo de la UDD consultó a 1.303 personas post debate, entre las 10:00 y 15:00 horas del miércoles 10 de diciembre, quién creían que ganó el último debate independiente de su posición política. Estos fueron los resultados:

José Antonio Kast , con 45% Jeannette Jara , con 34% No respondió , un 21%



¿Influyó el debate en su preferencia de voto?

En una segunda pregunta sobre el último cara a cara de los aspirantes a La Moneda antes de la elección del domingo, el estudio consultó si "considera que este debate cambió, reforzó o no influyó en su preferencia de voto".

En este caso, un 56% señaló que el encuentro reforzó su preferencia; un 39% respondió que no influyó en su preferencia y solo un 5% comentó que el debate sí cambió su opción política para el balotaje.