Víctimas de asalto indemnizarán con $20 millones a familia de ladrón: Lo mataron con espada de esgrima - Chilevisión

Víctimas de asalto indemnizarán con $20 millones a familia de ladrón: Lo mataron con espada de esgrima
11/12/2025 10:33

Víctimas de asalto indemnizarán con $20 millones a familia de ladrón: Lo mataron con espada de esgrima

Un padre y su hijo deberán pagar una millonaria indemnización a la familia de un delincuente que les robó hace diez años dentro de su panadería en Macul.

El dueño de una panadería y su hijo tendrán que pagar $20 millones a modo de indemnización a la familia de un asaltante que mataron luego que les robara en su local en la comuna de Macul

Esto, tras un rechazo de la Corte Suprema a un recurso de casación para impugnar la setencia contra Nicolás Meneses Vergara y su hijo Nicolás Meneses Vidal, pues la justicia estableció que "actuaron con dolo y de manera desproporcionada en relación con lo que había hecho"

El dinero deberá ir a los padres de Juan Pablo López, quien tenía 22 años al momento de su deceso. Antes, consignó LUN, la familia pidió $100 millones argumentando un "profundo deterioro emocional", monto que fue rechazado.

Así fue la fatal persecución

El incidente ocurrió el 28 de enero de 2015 en una panadería familiar ubicada en la intersección de Avenida Quilín con calle El Líbano. Hasta allí llegó López, ingresó al negocio y robó $71.700 en efectivo.

En su huida tras el hecho delictivo disparó en la pierna al dueño, Nicolás Meneses Vergara. Sin embargo, de inmediato apareció su hijo, Nicolás Meneses Vidal, quien le lanzó una piedra en la frente para evitar su escape.

Aún así el delincuente logró zafar y arrancó en una bicicleta, para luego ser perseguido por el dueño y su hijo en una camioneta. La persecución terminó en la población Santa Julia, donde le quitaron el arma y le dispararon en la pierna.

Luego, Meneses Vidal lo golpeó en el rostro, le fracturó la nariz y lo agredió por la espalda con un florete, un arma blanca que se utiliza en la esgrima. El joven falleció horas después en el hospital debido a un hemotórax.

En un caso que impactó a la opinión pública de aquel entonces, la justicia condenó a Meneses Vidal por homicidio simple, mientras que su padre lo fue por lesiones graves. Ahora, tendrán que pagar $10 millones al padre y el mismo monto a la madre de la víctima.

