Continúa incertidumbre por querella de capítulos contra Ángela Vivanco: ¿Qué viene ahora? - Chilevisión

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago continuó este jueves la audiencia donde se expusieron las réplicas a los alegatos que fueron expuestos ayer en el tribunal.

Este jueves finalizó, cerca de las 11:00 horas, la revisión de la querella de capítulos que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago inició ayer miércoles contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La sala dejó pendiente su pronunciamiento sobre el documento y espera que sea comunicada durante los próximos días, aunque no se especificó fechas.

Luego de más de un año de indagatorias por la llamada trama Bielorrusa, esta instancia legal es clave desde la parte querellante, pues busca remover la inmunidad de la abogada para que pueda ser procesada por la justicia común.

La querella de capítulos es un paso previo a una eventual formalización en casos de presuntas responsabilidades criminales de jueces, fiscales judiciales y fiscales del Mnisterio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, esta querella que fue ingresada hace un mes por la Fiscalía es un requisito procesal para una eventual formalización de cargos contra Vivanco, ya que los hechos ocurrieron cuando ella ejercía como ministra de la Corte Suprema.

Así fue la primera audiencia de la querella de capítulos

Fue la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien defendió ante el tribunal la admisibilidad de la querella con el argumento de habilitar la formalización y solicitar medidas cautelares.

“Nuestra teoría es que, además de tener esta relación estrechísima de amistad con los abogados que asumieron una de las partes, ella tenía un interés patrimonial y económico en el resultado de estas causas”, dijo, consignó El Mostrador.

Además señaló que Vivanco, al supuestamente pactar de manera ilícita a favor del consorcio Belaz Movitec, y en desmedro de la estatal Codelco, "queda claro que interpuso su interés particular por sobre el interés general".

Con la representación de Carlos Pereira y Cristián Martin, la defensa de la exministra alegó que la acción legal se sustenta en “antecedentes ligeros y sin fundamentos”, según recogió Sabes.

“Se le ha arruinado la vida a una persona que dedicó su vida a la judicatura cuando jamás ordenó a Codelco pagar esos 4 mil millones de pesos. Ese punto la ministra Vivanco, y los demás ministros, lo rechazó”, señaló Pereira.

Hay que recordar que la parte querellante se conforma por la fiscal Wittwer; el representante de Codelco, Julián López; la litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre; y el abogado Juan Carlos Quezada, en representación de los trabajadores judiciales.