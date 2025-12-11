 Continúa incertidumbre por querella de capítulos contra Ángela Vivanco: ¿Qué viene ahora? - Chilevisión
Minuto a minuto
Desbordes exige disculpas de Jara tras polémica del TAG: “No todo vale en política ni en campaña” El emotivo despacho de Roberto Cox con madre venezolana quien se pudo contactar con su hijo que vive en Chile Clausuran casino clandestino en Ñuñoa: Local había sido cerrado 18 veces antes Continúa incertidumbre por querella de capítulos contra Ángela Vivanco: ¿Qué viene ahora? ¿Quién ganó según encuesta? UDD realizó estudio del último debate presidencial entre Jara y Kast
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/12/2025 13:39

Continúa incertidumbre por querella de capítulos contra Ángela Vivanco: ¿Qué viene ahora?

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago continuó este jueves la audiencia donde se expusieron las réplicas a los alegatos que fueron expuestos ayer en el tribunal.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves finalizó, cerca de las 11:00 horas, la revisión de la querella de capítulos que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago inició ayer miércoles contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La sala dejó pendiente su pronunciamiento sobre el documento y espera que sea comunicada durante los próximos días, aunque no se especificó fechas.

Luego de más de un año de indagatorias por la llamada trama Bielorrusa, esta instancia legal es clave desde la parte querellante, pues busca remover la inmunidad de la abogada para que pueda ser procesada por la justicia común.

La querella de capítulos es un paso previo a una eventual formalización en casos de presuntas responsabilidades criminales de jueces, fiscales judiciales y fiscales del Mnisterio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, esta querella que fue ingresada hace un mes por la Fiscalía es un requisito procesal para una eventual formalización de cargos contra Vivanco, ya que los hechos ocurrieron cuando ella ejercía como ministra de la Corte Suprema.

Así fue la primera audiencia de la querella de capítulos

Fue la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien defendió ante el tribunal la admisibilidad de la querella con el argumento de habilitar la formalización y solicitar medidas cautelares.

“Nuestra teoría es que, además de tener esta relación estrechísima de amistad con los abogados que asumieron una de las partes, ella tenía un interés patrimonial y económico en el resultado de estas causas”, dijo, consignó El Mostrador.

Además señaló que Vivanco, al supuestamente pactar de manera ilícita a favor del consorcio Belaz Movitec, y en desmedro de la estatal Codelco, "queda claro que interpuso su interés particular por sobre el interés general".

Con la representación de Carlos Pereira y Cristián Martin, la defensa de la exministra alegó que la acción legal se sustenta en “antecedentes ligeros y sin fundamentos”, según recogió Sabes

“Se le ha arruinado la vida a una persona que dedicó su vida a la judicatura cuando jamás ordenó a Codelco pagar esos 4 mil millones de pesos. Ese punto la ministra Vivanco, y los demás ministros, lo rechazó”, señaló Pereira.

Hay que recordar que la parte querellante se conforma por la fiscal Wittwer; el representante de Codelco, Julián López; la litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre; y el abogado Juan Carlos Quezada, en representación de los trabajadores judiciales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Lo último

Lo más visto

“No voy a cambiar”: Disley Ramos reapareció tras supuesta agresión y lanzó un furioso descargo

La influencer, quien habría sido atacada en una fiesta electrónica, respondió a una usuaria que la trató de "ordinaria" por su contenido en redes sociales.

11/12/2025

PGU aumenta a $250 mil: Revisa el nuevo grupo que accederá al monto en 2026

Este año se dio inicio a la implementación del aumento gradual del nuevo monto del beneficio, el que se extenderá a un nuevo grupo de adultos mayores a partir del próximo año.

11/12/2025

¡Tras conflicto con el jurado! Impacto por nuevo eliminado en Fiebre de Baile

En la semana previa al esperado regreso del aquadance en el programa, Francisco Reyes y Camila Andrade se vieron las caras y uno de ellos debió abandonar la competencia.

11/12/2025

Debate Presidencial Anatel 2025: Estas fueron las frases y momentos más tensos de la jornada

Los expertos en desinformación hicieron un llamado a chequear datos y evitar imprecisiones, sobre todo en épocas de campaña electoral.

10/12/2025