¿Qué pasa con los votos nulos y en blanco en la segunda vuelta presidencial? - Chilevisión

Cuando la ciudadanía acuda este domingo a las urnas por el balotaje de las elecciones 2025, podrán sufragar por Jeannette Jara o José Antonio Kast, pero ¿cómo se cuentan los votos nulos o blancos?

Las opciones nulo y blanco forman parte de cada proceso eleccionario en Chile y en esta segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast no será la excepción.

Cuando los votantes acudan a las urnas este domingo 14 de diciembre, pueden emitir votos válidos, votos en blanco o votos nulos.

Entender qué pasa con estas alternativas es clave para interpretar correctamente los resultados y saber cómo se expresa la voluntad ciudadana.

Segunda vuelta: ¿Qué pasa con los votos nulos y en blanco?

Según detalla el Servicio Electoral (Servel), los votos nulos y en blanco se consideran como no emitidos.

Ni los votos en blanco ni los nulos se suman al total de votos válidos en la elección. Esto significa que no forman parte del cálculo de porcentajes para determinar al ganador o ganadora.

Los vocales de mesa los consignan en el acta junto con los votos válidos, ya que así permiten medir cuántas personas votaron en total.

Por lo tanto, sólo se cuentan los votos válidamente emitidos para las candidaturas en competencia. Es decir, donde se marca claramente solo una de las dos preferencias.

Esto es una diferencia respecto de una viralizada creencia errónea de que en el porcentaje final estos votos se suman a la opción ganadora, lo que no es así.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué es un voto nulo y voto en blanco?