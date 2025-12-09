José Antonio Kast sobre migración irregular: “Llévese sus cosas hoy día, si no se va a ir con lo puesto” - Chilevisión

En el Debate Presidencial 2025, José Antonio Kast aclaró cuál es su propuesta respecto de los 330.000 migrantes en situación irregular dentro del país. En ese aspecto, aseguró que quienes quieran volver a Chile, deben salir y volver a entrar por una vía regular: “Vuelva a entrar como corresponde (...) Nosotros no lo vamos a regularizar, le estamos advirtiendo con tiempo: Llévese sus cosas hoy día, si no se va a ir con lo puesto”. Además, aseguró que si es elegido presidente, la cifra de migrantes en Chile el próximo 11 de marzo será menor.