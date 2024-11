La respuesta de Ale Valle tras grave acusación de Cathy Barriga: “Busca desviar la atención” - Chilevisión

La periodista y concejala de Ñuñoa arremetió contra la ex alcaldesa de Maipú, quien la mencionó en medio de su caótica llegada al Centro de Justicia.

Alejandra Valle respondió a la acusación que hizo Cathy Barriga en medio de su caótica llegada al Centro de Justicia, donde nuevamente enfrentará una audiencia de revisión de medidas cautelares.

La ex alcaldesa de Maipú, quien se mantiene en arresto domiciliario por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, es acusada de nuevos ilícitos durante su gestión en el municipio.

En medio de su mediático arribo, Barriga aseguró que Valle llamó a la encargada del centro en que se atendió su hijo en la localidad de El Totoral, en El Quisco.

"En el mes de febrero, (Alejandra Valle) realiza un llamado a la profesional encargada de este centro para preguntar sobre el diagnóstico de mi hijo", apuntó la ex jefa comunal.

La respuesta de Ale Valle tras acusación de Cathy Barriga

Durante su programa La Voz de los que Sobran, la periodista y concejala de Ñuñoa Alejandra Valle aseguró que Barriga "está haciendo un escándalo ocupando mi nombre para hacer un show y desviar la atención por sus delitos".

"Es una falta muy grave y ética preguntar el diagnóstico de alguien, más aún de un niño o niña. Yo no lo he hecho, entonces, me están acusando de algo que yo personalmente considero muy grave", respondió Alejandra.

Asimismo, sostuvo que los presuntos delitos de la ex alcaldesa en Maipú "son gravísimos y han ido en contra del bien común no sólo de los maipucinos, sino que de todos".

"Lo que ha hecho Cathy Barriga y su marido, con esta máquina de defraudar que ha puesto la UDI, le han hecho tan mal al país", arremetió la comunicadora.

"Yo no he preguntado por el hijo de Cathy Barriga a nadie, que les quede claro", cerró Valle.

Mira el momento acá: