Elecciones 2025: ¿A qué hora se conocerán los resultados de las votaciones? - Chilevisión

Las mesas en los locales de votación abrieron a las 8 de la mañana y deben cerrar a las 18 horas. Cuando aún queda tiempo para votar, aquí te contamos a qué hora podrían estar los primeros resultados preliminares.

A las 8:00 horas de este domingo 16 de noviembre abrieron las mesas en los locales de votación de la mayoría del país, esto, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.

Sin embargo, los primeros ciudadanos chilenos en votar no fue territorio nacional, sino que fueron los compatriotas radicados en Nueva Zelanda, cuyos resultados fueron divulgados oficialmente por el Servel en horas de esta mañana.

¿A qué hora se conocerán los resultados?

Todas las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 08:00 a las 18:00 horas, siempre que no haya electores esperando para sufragar.

Los primeros resultados, a juzgar por elecciones anteriores, se espera que comiencen a ser informador cerca de dos horas después, es decir cerca de las 20:00.

Así lo estimó Pamela Figueroa, presidenta del consejo directivo del Servel. "Primero tenemos que contar y hacer el escrutinio de los votos para Presidente de la República", explicó.

"Entonces si se cumple el horario de votación, que es desde las 08:00 hasta las 18:00, debiéramos tener ya una cierta claridad de un resultado preliminar alrededor de las 20:00", comentó en Radio Cooperativa.

Bajo ese escenario, señaló que "hay elección de senadores en siete regiones y después la Cámara de Diputados, así que también debiera ser alrededor de las 21:30 o 22:00 horas tener un panorama más claro".

Horarios y multas en Elecciones 2025

Tal como fue mencionado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

Cabe recordar que estas elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 son de carácter obligatorio para todos los chilenos y chilenas que al cumplir la mayoría de edad son inscritos automáticamente.

Aquellos que no vayan a votar, como también los vocales de mesa que incumplan sus deberes, arriesgan una multa económica. La multa varía desde los 0,5 a 1,5 UTM, (entre $34.770 y $104.300), y no aplica para votantes que residen en el exterior ni para extranjeros.