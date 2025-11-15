 Elecciones 2025: Revisa quiénes son los candidatos a diputados por tu distrito - Chilevisión
15/11/2025 17:33

Elecciones 2025: Revisa quiénes son los candidatos a diputados por tu distrito

El Servicio Electoral de Chile habilitó en su sitio web un mecanismo para que la ciudadanía pueda conocer quiénes son los candidatos de su división territorial. A continuación te detallamos cómo usarlo.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, en donde la ciudadanía deberá escoger al próximo presidente, a los 155 futuros diputados y diputadas y, en siete regiones, a 23 senadores. 

De acuerdo a la información oficial del Servicio Electoral (Servel), son 1.096 los candidatos a la Cámara de Diputados y Diputadas que se encuentran divididos por distrito en las distintas regiones del país. 

A continuación te detallamos cómo saber cuáles son los nombres que van por tu respectivo distrito. 

De cara a las votaciones de este domingo, el Servel habilitó en su sitio web un mecanismo con el cual los ciudadanos podrán revisar las candidaturas respectivas al tipo de elección y domicilio electoral. 

Para revisar todas las candidaturas, debes realizar los siguientes pasos: 

  • Ingresar a la sección de candidaturas y programas en el sitio web del Servel (enlace).
  • Rellenar las casillas con el tipo de elección, la región y el territorio electoral.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio web del Servel: 

Una vez ingresados los datos solicitados, se desplegará la lista de candidatos junto a un círculo rojo a la derecha de su nombre.

Haciendo click sobre el círculo, se conocerá la información relacionada al partido y pacto político del aspirante al cargo, junto con su letra y número en el voto. 

