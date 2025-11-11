 Elecciones 2025: Quiénes deben votar el domingo 16 de noviembre - Chilevisión
11/11/2025 17:40

Elecciones 2025: Quiénes deben votar el domingo 16 de noviembre

Chilenos y chilenas tendrán que elegir al próximo presidente o presidenta de Chile y sus representantes en la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Quiénes no ejerzan su voto arriesgan multas económicas.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile. 

En esta ocasión, los ciudadanos chilenos y chilenas habilitados para sufragar deberán ir a las urnas para definir al próximo presidente o presidenta de la República y elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

La definición en los comicios será mediante voto obligatorio, que contempla sanciones económicas para todo ciudadano que  no cumpla con el deber cívico.

¿Quiénes están obligados a votar en estas Elecciones 2025?

En las Elecciones 2025 el voto es obligatorio, por lo que deben votar todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años que  que no hayan sido condenados a una pena aflictiva. 

Quienes no realicen su voto, están expuestos a una multa, salvo que se encuentren a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. Para esto, debes dejar una constancia en Carabineros.

¿Cuál es la multa por no votar?

Quienes estén habilitados para votar y no concurran a ejercer su voto en las Elecciones 2025 recibirán una multa económica de entre 0,5 y 1,5 UTM.

Es decir, que quienes estén habilitados para sufragar y no lo hagan, deberán pagar una sanción de entre $34 mil y $104 mil, aproximadamente. 

La multa no afecta a los chilenos que residan en el exterior y a extranjeros habilitados para votar.

