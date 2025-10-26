Elecciones Presidenciales 2025: Esta es la fecha límite para excusarse como vocal de mesa - Chilevisión

Las personas que no cumplan con su deber cívico arriesgan multas que fluctúan entre los $138.000 y $554.000 si no se excusan a tiempo.

El próximo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

En los comicios, chilenos y chilenas elegirán al próximo/a presidente/a de la República, la composición de la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

¿Hasta cuándo se puede excusar para ser vocal de mesa?

La lista de vocales de mesa y los datos electorales se revelaron este sábado 25 de octubre en el sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Las personas que no puedan cumplir su rol de vocal de mesa deberán presentar sus excusas entre el 27 y 29 de octubre ante la Junta Electoral correspondiente.

Si no se presentan excusas válidas, las personas arriesgan una multas que varían entre las 2 a 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000.

¿Cuáles son las causales para excusarse de ser vocal de mesa?

Existen varias causales por las que un vocal de mesa puede excusarse de participar del proceso. Las razones son: