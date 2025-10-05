Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes - Chilevisión

A pesar de que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, disminuyó tres puntos con respecto a la encuesta anterior, sigue ubicándose en primer lugar con un 27%. Por otra parte, José Antonio Kast se ubicó en segundo lugar con un 26%.

Este domingo se publicó la última edición de la encuesta Agenda Criteria, la cual dio a conocer cómo han cambiado las preferencias presidenciales con respecto al sondeo anterior.

La encuesta posicionó a Jeannette Jara en el primer lugar con un 27%, a pesar de haber bajado tres puntos con respecto a la edición anterior. En segundo lugar, se encuentra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 26% (+2).

Por otra parte, la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se ubicó en el tercer lugar con un 17%, luego de subir tres puntos.

Más abajo se ubican Johannes Kaiser (PNL) con un 10% (sin cambios), Franco Parisi (PDG) con un 8% (-1), Harold Mayne-Nicholls con un 4% (+1), Marco Enríquez-Ominami con un 1% (-1) y Eduardo Artés con un 1% (sin variación).

Eventuales segundas vueltas