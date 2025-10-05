 Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes - Chilevisión
05/10/2025 12:09

Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes

A pesar de que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, disminuyó tres puntos con respecto a la encuesta anterior, sigue ubicándose en primer lugar con un 27%. Por otra parte, José Antonio Kast se ubicó en segundo lugar con un 26%.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se publicó la última edición de la encuesta Agenda Criteria, la cual dio a conocer cómo han cambiado las preferencias presidenciales con respecto al sondeo anterior.

La encuesta posicionó a Jeannette Jara en el primer lugar con un 27%, a pesar de haber bajado tres puntos con respecto a la edición anterior. En segundo lugar, se encuentra el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 26% (+2).

Por otra parte, la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se ubicó en el tercer lugar con un 17%, luego de subir tres puntos.

Más abajo se ubican Johannes Kaiser (PNL) con un 10% (sin cambios), Franco Parisi (PDG) con un 8% (-1), Harold Mayne-Nicholls con un 4% (+1), Marco Enríquez-Ominami con un 1% (-1) y Eduardo Artés con un 1% (sin variación).

Eventuales segundas vueltas

En un eventual enfrentamiento entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el candidato republicano obtendría un 47% de los votos, mientras que Jara alcanzaría un 36%. El 17% restante optaría por votar nulo o en blanco.
 
Por otro lado, ante un escenario entre Jara y Evelyn Matthei, esta última se impondría con un 41% de las preferencias, mientras que Jara alcanzaría un 34%, y el 25% restante votaría nulo o en blanco.
 
No obstante, si en una eventual segunda vuelta, Jara se enfrentara a Johannes Kaiser, obtendría un 36% frente al 32% del representante del PNL, mientras que un 32% votaría nulo o en blanco.
 
En tanto, ante Franco Parisi, la candidata oficialista alcanzaría un empate técnico, con ambos marcando un 35% y un 30% de sufragios nulos o blancos.
