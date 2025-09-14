 Encuesta Criteria: Cómo se movieron las preferencias presidenciales tras debate de Chilevisión - Chilevisión
14/09/2025 11:25

Encuesta Criteria: Cómo se movieron las preferencias presidenciales tras debate de Chilevisión

Tras el primer debate televisado, Jeannette Jara sigue liderando con un 28% de apoyo, bajando dos puntos, mientras que José Antonio Kast, del Partido Republicano, alcanza un 27%, descendiendo un punto.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo se publicó una nueva edición de la encuesta Criteria, la cual fue aplicada el 11 de este mes a través de panel online, un día después del primer debate presidencial televisado por Chilevisión.

En esta última edición, la candidata oficialista Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar con un 28% de respaldo (-2). Muy cerca, la figura del partido Republicano, José Antonio Kast, alcanza un 27% (-1).

Más atrás, Evelyn Matthei (Chile Vamos) cae tres puntos y se ubica en el tercer lugar con 13%. Le siguen Johannes Kaiser (PNL) con 8% (+1), Franco Parisi (PDG) con 6% y sin cambios, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls marcan 2% cada uno. Eduardo Artés aparece con menos del 2%.

Eventuales segundas vueltas

En un eventual balotaje entre Kast y Jara, el candidato republicano se impondría con un 46% (+1) frente al 35% (-1) de la candidata oficialista, mientras que un 19% votaría nulo o blanco.

Si el enfrentamiento fuera entre Matthei y Jara, la exalcaldesa de Providencia lideraría con un 40% (-2) frente al 33% (=) de Jara, y un 27% se inclinaría por nulo o blanco (+2).

En un escenario Jara vs. Parisi, el apoyo se reparte 34% (-2) para la exministra y 31% (+3) para Parisi, con un 35% que votaría nulo o blanco.

Por último, en un balotaje Jara-Kaiser, la candidata oficialista ganaría con un 36% frente al 34% del aspirante del PNL, mientras que un 30% optaría por nulo o blanco.

