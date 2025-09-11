 Franco Parisi vs Johannes Kaiser | Debate Presidencial 2025 - Chilevisión
Interpeló a todos los candidatos: El lamento de Harold Mayne-Nicholls en el Debate Presidencial 2025 Marco Enríquez-Ominami vs Jeannette Jara | Debate Presidencial 2025 Marco Enríquez-Ominami vs José Antonio Kast | Debate Presidencial 2025 VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión Debate Presidencial 2025 | Palabras al cierre de Franco Parisi
11/09/2025

"Hace 4 meses te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria donándola, me dijiste que no, que ibas a seguir trabajando. Revisé tu página... ¿Crees que es justo eso? ¿Crees que es correcto que seas candidato financiado por el parlamento más toda la asignación parlamentaria?", fue la pregunta que el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, realizó al candidato del Partido Social Cristiano, Johannes Kaiser, en la sección Cara a Cara del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión.

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025

¿Algún candidato posee un arma de fuego? Esto respondieron en el Debate Presidencial 2025

En el marco del Debate Chilevisión, se le solicitó a los candidatos que levantaran la mano quiénes tuvieran un arma de fuego en sus hogares para defensa personal.

10/09/2025

“Cooperé con...”: El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena hallada muerta en Nueva York

El comediante aseguró que apenas se enteró del caso por los medios de comunicación sintió la inquietud de colaborar con la familia de la mujer. "Se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", reflexionó.

10/09/2025

¿Regularizar a inmigrantes irregulares? Las respuestas de los candidatos en el Debate Presidencial 2025

En este segmento del Debate Presidencial 2025, los candidatos fueron consultados por su visión respecto a cómo se debe gestionar la migración irregular en el país.

10/09/2025
