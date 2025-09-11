Franco Parisi vs Johannes Kaiser | Debate Presidencial 2025 - Chilevisión

"Hace 4 meses te pregunté si ibas a dejar la dieta parlamentaria donándola, me dijiste que no, que ibas a seguir trabajando. Revisé tu página... ¿Crees que es justo eso? ¿Crees que es correcto que seas candidato financiado por el parlamento más toda la asignación parlamentaria?", fue la pregunta que el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, realizó al candidato del Partido Social Cristiano, Johannes Kaiser, en la sección Cara a Cara del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión.