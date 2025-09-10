 La particular corbata de Johannes Kaiser en el Debate Presidencial 2025 - Chilevisión
10/09/2025 23:10

La particular corbata de Johannes Kaiser en el Debate Presidencial 2025

El candidato del Partido Social Cristiano llegó al Debate Presidencial 2025 transmitido por Chilevisión usando una corbata estampada con la declaración de independencia de Estados Unidos.

Publicado por Gabriela Valdés

Durante el Debate Presidencial 2025 transmitido por Chilevisión, Johannes Kaiser llegó con un particular elemento en su vestimenta.

El candidato del Partido Social Cristiano utilizó una corbata estampada con la declaración de independencia de Estados Unidos.

En compañía de su esposa, el aspirante a La Moneda señaló al llegar a las inmediaciones de Chilevisión que espera que este enfrentamiento cuente con preguntas entre candidatos que “sean limpias y sobre temas políticos, y que no bajemos a ensuciar la pelota metiéndonos en temas personales”.

De igual manera, Kaiser indicó que, en las elecciones “el ciudadano es el patrón, y él tendrá que elegir su empleado”.

Mira las fotos a continuación:

