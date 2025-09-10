 Johannes Kaiser al llegar al Debate Presidencial 2025: “El ciudadano es el patrón y elige a su empleado” - Chilevisión
10/09/2025 21:26

Johannes Kaiser al llegar al Debate Presidencial 2025: “El ciudadano es el patrón y elige a su empleado”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, llegó a los estudios de Chilevisión para participar del Debate Presidencial 2025. En compañía de su esposa, el aspirante a La Moneda señaló que espera que este enfrentamiento cuente con preguntas entre candidatos que “sean limpias y sobre temas políticos, y que no bajemos a ensuciar la pelota metiéndonos en temas personales”. De igual manera, indicó que, en las elecciones “el ciudadano es el patrón, y él tendrá que elegir su empleado”.

