“Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser sorprendió con defensa a Natalia Valdebenito - Chilevisión

29/08/2025 19:10

“Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina

El candidato a la presidencia del Partido Nacional Libertario salió a la defensa de la humorista luego de que la justicia le prohibiera hacer referencia a la tragedia minera de El Teniente en sus rutinas de comedia.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser salió a la defensa de Natalia Valdebenito tras el reciente fallo de la justicia contra la humorista.

Este viernes la Corte de Apelaciones de La Serena dictó que la comediante deberá "abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente".

A raíz de esto, el abanderado presidencial del PNL manifestó su molestia en su cuenta de X, espacio en que acusó que "la justicia se está pasando 10 pueblos”.

La defensa de Kaiser a Valdebenito

“Valdebenito tendrá que enfrentar la sanción social por sus dichos, pero la censura de la opinión, del humor, de la investigación o de la prensa, no puede ser tolerada, especialmente si proviene del Estado", escribió Kaiser.

La resolución de la corte se da a partir de un recurso de protección presentado por la familia de uno de los mineros fallecidos en la tragedia de la mina El Teniente ocurrida el pasado 31 de julio.

El recurso judicial fue presentado luego de que la humorista hiciera un comentario sobre el accidente que dejó a seis mineros fallecidos en una de sus rutinas de stand up comedy.

