Corte de Apelaciones ordena a Natalia Valdebenito abstenerse de hacer rutinas sobre tragedia en mina El Teniente - Chilevisión

29/08/2025 13:13

Corte de Apelaciones ordena a Natalia Valdebenito abstenerse de hacer rutinas sobre tragedia en mina El Teniente

Se acogió a tramitación el recurso de protección presentado por la pareja e hijos de uno de los mineros fallecidos en el accidente de la mina El Teniente.

Este viernes, el Poder Judicial publicó que la Corte de Apelaciones de La Serena y en un fallo unánime, dictó una orden de no innovar en polémica que involucra a Natalia Valdebenito, donde la comediante debe abstenerse de realizar rutinas de humor sobre la tragedia minera.

Se indicó que se acogió a tramitación el recurso de protección presentado por la pareja e hijos de uno de los mineros fallecidos en el accidente de la mina El Teniente, el pasado 31 de julio. 

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Gloria Negroni Vera, Jimena Pérez Pinto y el abogado (i) Gabriel Gallardo Verdugo– dictó la orden de no innovar mientras el recurso de apelación interpuesto se encuentre pendiente de resolución.

"Que, atendido el mérito de los antecedentes, se hace lugar a la orden de no innovar solicitada, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá, mientras se tramita la presente acción, abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente, del mismo tenor a las que son materia del recurso, por cualquier vía", ordenó el tribunal de alzada.

Asimismo, la Corte de La Serena solicitó "informe a la recurrida Natalia Carolina Valdebenito González, otorgándole un plazo de ocho días para evacuarlo, debiendo adjuntar todos los antecedentes que obren en su poder".

Natalia Valdebenito y rutina sobre la tragedia en El Teniente

"Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros", fue un extracto de lo que se difundió en redes sociales tras una de las rutinas de la humorista. 

¿La razón? Se da a entender que tiene que ver con que la tragedia en El Teniente coincidió con la turbulenta semana que tuvo por las acusaciones de José Miguel Villouta.

Tras esto y a través de sus redes sociales, Valdebenito publicó un video en el que ofrece disculpas por sus dichos sobre los mineros fallecidos en la tragedia en El Teniente.

"Hola, soy Natalia Valdebenito y estoy aquí para pedir disculpas. Para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y, en especial, a las familias de los fallecidos en el reciente accidente en la mina El Teniente", declaró. 

