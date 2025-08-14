 “Cuando una se equivoca...”: Natalia Valdebenito rompe el silencio y se disculpa por dichos sobre mineros fallecidos - Chilevisión
14/08/2025

“Cuando una se equivoca...”: Natalia Valdebenito rompe el silencio y se disculpa por dichos sobre mineros fallecidos

La comediante utilizó sus redes sociales para salir al paso de sus dichos sobre los mineros fallecidos en la tragedia en El Teniente.

Publicado por CHV Noticias

Tras la polémica desatada por sus dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente, Natalia Valdebenito rompió el silencio y pidió disculpas.

Recordemos que desde hace unos días comenzó a circular en redes sociales un extracto de una de sus rutinas humorísticas.

En el registro, grabado por un asistente del show, la comediante dijo: "Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros".

¿La razón? Se da a entender que tiene que ver con que la tragedia en El Teniente coincidió con la turbulenta semana que tuvo por las acusaciones de José Miguel Villouta.

Valdebenito pide disculpas públicas por dichos sobre mineros fallecidos

A través de sus redes sociales, Natalia Valdebenito publicó un video en el que ofrece disculpas por sus dichos sobre los mineros fallecidos en la tragedia en El Teniente.

"Hola, soy Natalia Valdebenito y estoy aquí para pedir disculpas. Para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y, en especial, a las familias de los fallecidos en el reciente accidente en la mina El Teniente", declaró de entrada.

"Tengo que pedir disculpas, lo hago porque lo siento, lo hago porque el dolor ajeno también me atraviesa y me importa. Lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca", añadió.

En sus propias palabras, esto fue "a raíz de un video que anda circulando y que, por supuesto, sacado fuera de contexto, se escucha fatal". 

"Me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes", concluyó.

 

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

