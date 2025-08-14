 Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua - Chilevisión
14/08/2025 13:06

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Este jueves comenzó a circular en redes sociales el extracto de una rutina humorística de Natalia Valdebenito donde hizo alusión a los mineros fallecidos en el accidente en El Teniente, ocurrido el pasado 31 de julio.

Fue hace unos días cuando la comediante estuvo en el ojo de la polémica luego de una columna publicada por el periodista José Miguel Villouta donde, entre otras cosas, la culpó de arruinar su carrera.

En el registro, que no supera los 30 segundos de duración, Valdebenito abordó aquel episodio e hizo una intervención en medio de la rutina que fue grabada por uno de los asistentes.

“A todos los que nombre no se enojen, por favor, no me funen porque claramente este cuerpo solo puede con una funa a la semana”, comenzó diciendo, provocando las risas del público.

Sin embargo, luego agregó: "Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros". Tras esto, reaccionaron con un "¡ohhh!" que se escuchó en la sala.

Corporación cultural de Rancagua pide disculpas públicas

Natalia Valdebenito se presentará el próximo 4 de septiembre en el Teatro Regional Lucho Gatica, de Rancagua, con su show Esto Es Un Secreto.

A raíz de la controversia, la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, entidad administradora del recinto, dio a conocer un comunicado donde expresaron su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista.

En ellos, aseguraron, se refirió "de manera inapropiada a la reciente tragedia ocurrida en la mina El Teniente". "Esta dolorosa pérdida ha marcado profundamente a las familias afectadas, a nuestra ciudad y a todo el país", advirtió.

"Si bien en nuestro país existe libre expresión y no somos partidarios de la censura, repudiamos los dichos de la comediante y no compartimos, bajo ningún punto de vista, los argumentos que puedan existir para justificar sus palabras", escribieron.

Finalmente, instaron a Valdebenito a ofrecer disculpas: "La Corporación ha solicitado formalmente a la productora a cargo del evento, que la señora Valdebenito ofrezca disculpas públicas por sus dichos".

Natalia Valdebenito se refirió a polémico chiste

En su programa Café con Nata emitido esta mañana en Súbela Radio, Natalia Valdebenito se refirió al "chiste" y aseguró que este fue sacado de contexto.

"Yo estaba hablando (...) de que yo ya estoy funada, una funa a la semana, y ahí digo que era la más feliz, y nombré varios sucesos terribles de nuestro país, como diciendo 'h..., sino pasa algo, esta mierda no se calla'", explicó.

"No es fácil explicarlo. En ese minuto se entendió perfecto el contexto porque había hecho antes un material que lo decía, entonces se entiende. Pero si lo sacan de contexto, no", agregó.

"Creo que hay que tener harto tiempo libre para andar buscando el video del video del video. Esa noche más encima se transmitió en vivo y no pasó nada, así que ojo", dijo también.

Finalmente, dijo en el espacio radial que "esto tiene que ver con una articulación y con eso ya he perdido ingenuidad, entonces, por supuesto que veo cómo se hacen las cosas".

