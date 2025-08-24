 El Teniente en la mira: Mineros denuncian poca seguridad en faenas - Chilevisión
24/08/2025

El Teniente en la mira: Mineros denuncian poca seguridad en faenas

A casi un mes del accidente en la mina El Teniente en la región de O'Higgins que dejó seis trabajadores fallecidos, han surgido graves denuncias sobre falencias en seguridad al interior de las faenas: refugios de emergencia inhabilitados o cerrados con candado, incumplimiento de protocolos vitales y eventuales represalias contra quienes se atreven a denunciar estas condiciones al interior del yacimiento son algunas de las situaciones que dejó en evidencia esta investigación A Fondo de CHV Noticias.

