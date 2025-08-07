“Vamos a abrir las grandes avenidas…”: Johannes Kaiser parafrasea recordado último discurso de Salvador Allende - Chilevisión

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lanzó una frase en referencia al expresidente salvador Allende.

Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei participaron del Encuentro Nacional del Transporte de Carga, Enatrans 2025, donde se congregaron los grandes empresarios camioneros.

Sin embargo, lo que más ruido generó en el evento de los candidatos presidenciales fueron los dichos de Kaiser donde hizo referencia al expresidente Salvador Allende.

"A mí me encantaría decirles que solamente traigo buenas nuevas, que les vamos a bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas... Que vamos a devolverle la tranquilidad y la seguridad que se merecen", partió declarando.

"Me gustaría poder restringir mi discurso a la buena nueva, que significa apoyar la candidatura que representa el Partido Nacional Libertario. Que les vamos a abrir, como decían, que vamos a abrir las grandes avenidas para que pasen los camiones libres, ¿qué les parece?", manifestó.

Johannes Kaiser parafrasea a Salvador Allende

Esta última cita del candidato presidencial parafrasea la famosa frase de Salvador Allende, quien en su último discurso el 11 de septiembre de 1973 y previo al Golpe de Estado señaló:

"Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor".