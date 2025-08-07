 “Vamos a abrir las grandes avenidas…”: Johannes Kaiser parafrasea recordado último discurso de Salvador Allende - Chilevisión
Minuto a minuto
Expertos geotécnicos y geológicos se suman a investigación del accidente en la mina El Teniente “Decidieron culpar a un inocente para no reconocer su error”: Estuvo cinco años preso y era inocente ¿Quién es el profesor detenido en liceo de La Cisterna por presunto consumo de drogas? “Vamos a abrir las grandes avenidas…”: Johannes Kaiser parafrasea recordado último discurso de Salvador Allende Lo acusan de colaborar con imputados: Piden remoción de abogado de Manuel Monsalve tras grave denuncia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/08/2025 20:49

“Vamos a abrir las grandes avenidas…”: Johannes Kaiser parafrasea recordado último discurso de Salvador Allende

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lanzó una frase en referencia al expresidente salvador Allende.

Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei participaron del Encuentro Nacional del Transporte de Carga, Enatrans 2025, donde se congregaron los grandes empresarios camioneros.  

Sin embargo, lo que más ruido generó en el evento de los candidatos presidenciales fueron los dichos de Kaiser donde hizo referencia al expresidente Salvador Allende. 

"A mí me encantaría decirles que solamente traigo buenas nuevas, que les vamos a bajar el impuesto corporativo a las grandes empresas... Que vamos a devolverle la tranquilidad y la seguridad que se merecen", partió declarando. 

"Me gustaría poder restringir mi discurso a la buena nueva, que significa apoyar la candidatura que representa el Partido Nacional Libertario. Que les vamos a abrir, como decían, que vamos a abrir las grandes avenidas para que pasen los camiones libres, ¿qué les parece?", manifestó. 

Johannes Kaiser parafrasea a Salvador Allende

Esta última cita del candidato presidencial parafrasea la famosa frase de Salvador Allende, quien en su último discurso el 11 de septiembre de 1973 y previo al Golpe de Estado señaló: 

"Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

Corte de luz este jueves afectará a 10 comunas de Santiago: Enel detalla zonas y horarios

La compañía informó los sectores afectados y el horario de inicio del corte y reposición del suministro eléctrico.

07/08/2025

“Lamentablemente…”: Naya Fácil confirmó quiebre con su pareja de Rapa Nui

La influencer relató a sus seguidores el motivo de su quiebre con el misterioso hombre que conoció durante su viaje de vacaciones hace menos de un mes.

07/08/2025