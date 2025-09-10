 Cómo ver el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión desde el extranjero - Chilevisión
10/09/2025 19:45

Cómo ver el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión desde el extranjero

El Debate presidencial 2025 tendrá lugar este miércoles en Chilevisión y contará con la participación de los 8 aspirantes a La Moneda.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se realizará el primer Debate Presidencial 2025, instancia en que los ocho candidatos a La Moneda se enfrentarán cara a cara y compartirán sus propuestas con el país.

El encuentro es organizado por Chilevisión y su conducción estará a cargo de las periodistas Macarena Pizarro y Andrea Arístegui, y el periodista Daniel Matamala.

El debate está agendado para esta jornada tras el término de CHV Noticias Central y será transmitido en vivo para todo el territorio nacional y el extranjero.

Cómo ver el Debate Chilevisión en el extranjero

El evento será transmitido por las pantallas de Chilevisión con una cobertura completa en horario prime.

De igual manera, quienes deseen vivirlo desde el extranjero, lo podrán hacer sintonizando la señal online en chvnoticias.cl o chilevisión.cl, además de en el canal de YouTube de Chilevisión.

La instancia estará dividida en tres segmentos: debate abierto, cara a cara y mensajes finales.

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

