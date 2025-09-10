Estas son las formas que tienes para ver el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión - Chilevisión

De cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre, los ocho candidatos se enfrentarán en el primer Debate Presidencial 2025 que será transmitido por televisión abierta a través de las pantallas de Chilevisión.

Este miércoles 10 de septiembre, Chilevisión transmitirá el primer debate presidencial 2025 en televisión abierta de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés expondrán al electorado sus propuestas y además tendrán la posibilidad de responder a las interpelaciones de sus adversarios.

¿Dónde se puede ver el debate presidencial 2025?

El debate presidencial 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre a partir de las 21:30 horas y será dirigido por Macarena Pizarro, Daniel Matamala y Andrea Arístegui, quienes aplicarán un formato de interacción e interpelación entre los candidatos.

La instancia comenzará inmediatamente después de CHV Noticias Central, en vivo y será transmitido por las pantallas de Chilevisión, su señal online, el sitio web de CHV Noticias, a través de Youtube y por la app MiCHV, disponible en Android, iOS y Samsung.

Finalmente, el encuentro contará con tres secciones: Debate abierto, cara a cara y mensajes finales. En ese sentido, el careo entre los candidatos ya fue sorteado y puedes revisar todos los detalles acá: