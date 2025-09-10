 Estas son las formas que tienes para ver el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Asesinan a hombre al interior de su auto en Peñalolén: Balacera ocurrió a metros de una feria Cómo funcionan los tiempos de exposición que tendrán los candidatos en el Debate Presidencial 2025 Boca abajo y con el cuerpo morado: Familiar revela nuevos antecedentes de chilena hallada muerta en Nueva York Quién es Katia Hoffmann, la finalista del Miss Valdivia 2025 acusada de pelear con cuchillos en una disco Por vínculo con Caso Audios: Corte Suprema removió a la ministra Verónica Sabaj
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 11:28

Estas son las formas que tienes para ver el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

De cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre, los ocho candidatos se enfrentarán en el primer Debate Presidencial 2025 que será transmitido por televisión abierta a través de las pantallas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles 10 de septiembre, Chilevisión transmitirá el primer debate presidencial 2025 en televisión abierta de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés expondrán al electorado sus propuestas y además tendrán la posibilidad de responder a las interpelaciones de sus adversarios.

¿Dónde se puede ver el debate presidencial 2025?

El debate presidencial 2025 se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre a partir de las 21:30 horas y será dirigido por Macarena Pizarro, Daniel Matamala y Andrea Arístegui, quienes aplicarán un formato de interacción e interpelación entre los candidatos.

La instancia comenzará inmediatamente después de CHV Noticias Central, en vivo y será transmitido por las pantallas de Chilevisión, su señal online, el sitio web de CHV Noticias, a través de Youtube y por la app MiCHV, disponible en Android, iOS y Samsung.

Finalmente, el encuentro contará con tres secciones: Debate abierto, cara a cara y mensajes finales. En ese sentido, el careo entre los candidatos ya fue sorteado y puedes revisar todos los detalles acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

10/09/2025

Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

La jornada de este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. En la instancia, los candidatos tendrán un momento de diálogo directo. A continuación, detallamos en qué consistirá.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Lo que debes saber

Será el primer cara a cara entre los ocho candidatos a la Presidencia de la República y lo podrás ver por Chilevisión y sus plataformas digitales.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Estos son todos los candidatos que estarán en el evento

Por primera vez, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República participarán en la misma instancia. Revisa el listado completo acá.

10/09/2025