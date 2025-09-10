Primer Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Todo lo que debes saber - Chilevisión

Será el primer cara a cara entre los ocho candidatos a la Presidencia de la República y lo podrás ver por Chilevisión y sus plataformas digitales.

Este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial 2025, en el que ocho aspirantes a La Moneda se verán las caras, se enfrentarán y darán a conocer sus propuestas ante el país.

La instancia contará con la presencia de todas las candidaturas legalmente inscritas y aceptadas por el Servicio Electoral.

Conducción

Los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala estarán a cargo de la conducción del primer debate presidencial por las pantallas de Chilevisión.

Los comunicadores estarán encargados de guiar los diálogos, administrar los tiempos y dar fluidez a la instancia.

Candidatos

En el primer debate presidencial de Chilevisión participarán los ocho candidatos inscritos y ratificados por el Servel.

A continuación, revisa el listado completo. Las ubicaciones son las mismas que tendrán en el set:

José Antonio Kast Jeannette Jara Eduardo Artés Harold Mayne-Nicholls Franco Parisi Johannes Kaiser Evelyn Matthei Marco Enríquez-Ominami

Formato

El formato del primer debate presidencial se divirá en tres segmentos.

Debate Abierto

Los conductores hacen preguntas o plantean temas y los candidatos pueden intervenir, sin un orden fijo.



Cada candidato dispondrá de tres minutos en total para hablar, los cuales serán contados por un monitor que les mostrará el tiempo disponible. Si se agotan los tres minutos, ya no se puede intervenir.



En ese sentido, cada uno de sus participantes tendrá dos ventanas de "diálogo", en las que podrán iniciar una conversación y discutir con sus pares.

Cara a Cara

A continuación, revisa cómo quedó definido:

José Antonio Kast: Diálogo 1 con Jeannette Jara y diálogo 2 con Eduardo Artés.

Diálogo 1 con Jeannette Jara y diálogo 2 con Eduardo Artés. Jeannette Jara: Diálogo 1 con Eduardo Artés y diálogo 2 con Harold Mayne-Nicholls.

Diálogo 1 con Eduardo Artés y diálogo 2 con Harold Mayne-Nicholls. Eduardo Artés : Diálogo 1 con Harold Mayne-Nicholls y diálogo 2 con Franco Parisi.

: Diálogo 1 con Harold Mayne-Nicholls y diálogo 2 con Franco Parisi. Harold Mayne-Nicholls: Diálogo 1 con Franco Parisi y diálogo 2 con Johannes Kaiser.

Diálogo 1 con Franco Parisi y diálogo 2 con Johannes Kaiser. Franco Parisi: Diálogo 1 con Johannes Kaiser y diálogo 2 con Evelyn Matthei.

Diálogo 1 con Johannes Kaiser y diálogo 2 con Evelyn Matthei. Johannes Kaiser: Diálogo 1 con Evelyn Matthei y diálogo 2 con Marco Enríquez-Ominami.

Diálogo 1 con Evelyn Matthei y diálogo 2 con Marco Enríquez-Ominami. Evelyn Matthei : Diálogo 1 con Marco Enríquez-Ominami y diálogo 2 con José Antonio Kast.

: Diálogo 1 con Marco Enríquez-Ominami y diálogo 2 con José Antonio Kast. Marco Enríquez-Ominami: Diálogo 1 con José Antonio Kast y diálogo 2 con Jeannette Jara.

Mensajes Finales

Cada candidato entrega un mensaje directo a la audiencia, el cual tendrá una duración máxima de un minuto, sin interrupciones.



El orden sigue la posición en los podios: de izquierda a derecha en pantalla.

Cuándo y a qué hora es el Debate Presidencial 2025

El primer debate presidencial, que podrás seguir atentamente a través de Chilevisión, está fijado para hoy, miércoles 10 de septiembre, tras el término de CHV Noticias Central, en vivo y en horario prime.

Dónde ver el Debate Presidencial 2025

Podrás seguir el debate presidencial por las pantallas de Chilevisión, con una completísima cobertura.

Además, podrás verlo por Chilevisión, su señal online , por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.