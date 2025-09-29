Voto obligatorio aprobado: Esta será la multa por no votar en las Elecciones 2025 - Chilevisión

La Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que contempla sanciones económicas para todo ciudadano chileno habilitado para votar, que no vaya a sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La tarde de este lunes, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó a ley la multa por el voto obligatorio.

La medida fue aprobada con 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

Esta norma contempla sanciones para todo ciudadano chileno que no cumpla con el deber cívico en las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo.

¿De cuánto será la multa por el voto obligatorio?

La multa para quienes no cumplan con el voto obligatorio en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 quedó fijada en un monto de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM).

Es decir que, quienes estén habilitados para ejercer su voto y no vayan a sufragar, tendrán que pagar entre $35.000 y $103.000, aproximadamente.