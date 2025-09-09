 Gobierno confirma que ingresó indicación para restablecer multa en proyecto de voto obligatorio - Chilevisión
09/09/2025 17:13

Gobierno confirma que ingresó indicación para restablecer multa en proyecto de voto obligatorio

La indicación busca incorporar un "nuevo artículo 139 bis que establezca que para los ciudadanos que no concurran a votar" haya una sanción entre los $34.632 mil a $103.897 mil".

La secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, anunció este martes que el gobierno ingresó una indicación para restablecer la multa por no sufragar, en el marco del proyecto de voto obligatorio que la semana pasada pasó al Senado.

"Tal como lo ha planteado el Ejecutivo, la idea es adquirir un compromiso de viabilizar dos iniciativas de manera paralela", comenzó explicando la secretaria de Estado.

"Por una parte, viabilizar el proyecto originado en moción parlamentaria de la diputada Joanna Pérez, que es para reponer el tema de la multa para los ciudadanos y el procedimiento para el cobro de la misma en caso de esta ser procedente”.

“En segundo lugar, se ha ingresado y se dará cuenta en la sala del Senado en la sesión ordinaria de las 16:00 horas una reforma constitucional que modifique el artículo 14 de la Constitución Política de la República", agregó.

Lo anterior, añadió, "para efectos de elevar los requisitos para que los extranjeros puedan sufragar en las elecciones de todo tipo, estableciendo, por cierto, que no hay un cambio de reglas del juego en la próxima elección, sino que aplica para el proceso siguiente”.

La indicación, consignó La Tercera, busca incorporar "nuevo artículo 139 bis que establezca que para los ciudadanos que no concurran a votar, habrá una multa que va de las 0.5 a las 1.5 unidades tributarias mensuales”, es decir entre los $34.632 mil a $103.897 mil".

