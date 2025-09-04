“Gobierno cumplirá el acuerdo”: Elizalde reitera respaldo de proyecto de multa en voto obligatorio - Chilevisión

"El gobierno ha sido enfático, nosotros somos partidarios del voto obligatorio", declaró esta jornada el secretario de Estado, luego de la polémica votación de este martes en el Congreso.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este miércoles a la votación del proyecto que buscaba sancionar a quienes no concurran a las urnas bajo el actual sistema. El texto avanzó a segundo trámite al Senado sin la multa de la sanción.

En ese contexto, el secretario de Estado aseguró que buscarán reponer las multas a quienes no sufraguen: "El gobierno va a cumplir el acuerdo, va a cumplir la palabra empeñada y esperamos que todos los actores concurran también con su votación favorable".

"El gobierno ha sido enfático, nosotros somos partidarios del voto obligatorio", subrayó. "Lo que hemos dicho es que esta discusión y este debate deben abordarse en su conjunto", dijo también.

"Y, por tanto, junto al establecimiento de una sanción en caso de incumplimiento, es necesario tener un marco regulatorio adecuado respecto del voto de los extranjeros", complementó.

Elizalde planteó que "el gobierno ha esgrimido un principio básico que se aplica en todas las democracias de alto estándar: al Presidente de Chile lo tienen que elegir las chilenas y chilenos".

"La ministra Lobos ha desarrollado un extraordinario trabajo de diálogo y ha arribado a este acuerdo que establece requisitos más exigentes respecto de los extranjeros, así como el establecimiento de la sanción en caso de incumplimiento del deber de votar", concluyó.