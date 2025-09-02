 Cámara despacha al Senado proyecto de voto obligatorio: No habrá multas a quienes no sufraguen - Chilevisión
02/09/2025 20:30

Cámara despacha al Senado proyecto de voto obligatorio: No habrá multas a quienes no sufraguen

La diputada Joanna Pérez, autora del proyecto, arremetió contra el Gobierno tras la negativa a las sanciones por no votar: "Hoy hemos visto que no cumple su palabra".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes al Senado el proyecto que buscaba sancionar a quienes no concurran a las urnas bajo el actual sistema de voto obligatorio, sin embargo el texto avanzó a segundo trmámite sin la multa de la sanción.

La iniciatica impulsada por la diputada Joanna Pérez presentaba una nueva redacción que acotaba la sanción a los “ciudadanos” mayores de 18 años, excluyendo a los extranjeros con derecho a voto. 

Lo anterior, bajo el argumento de que el término “ciudadanos” comprende a los chilenos y a los extranjeros nacionalizados. La multa propuesta, en tanto, era de entre 34 mil y 206 mil pesos, aproximadamente

Sin embargo, esta propuesta no logró concertar los apoyos al no alcanzar los 77 votos favorables exigidos como mínimo, pues obtuvo 75 por falta de quórum.

Proyecto pasará al Senado

La discusión ahora deberá continuar en el Senado, donde podría reponerse la sanción a quienes no acudan a votar. La propia ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, corroboró esta información en Radio Bío-Bío.

En la instancia, la secretaria de Estado adelantó que buscarán reponer la multa y que mañana ingresaría al Senado la reforma constitucional que eleva las exigencias para el voto extranjero en futuras elecciones.

Críticas de Diputada Joanna Pérez

Tras la votación, la diputada Pérez acusó al Gobierno de incumplir compromisos: “Hoy hemos visto que el Gobierno no cumple su palabra (…) mintieron en la Sala y también a la ciudadanía. El proyecto que discutimos no tenía nada que ver con el voto en el extranjero, eso ya fue ley en 2022”.

En esa línea, consignó Radio UChile, Pérez acusó que el oficialismo buscó proteger intereses electorales al afirmar que la candidata presidencial Jeannette Jara "necesita nuevamente el clientelismo, buscan que el 30% decida por el 60%. Dígaselo al país".

Lo anterior, debido a que los votos en contra de las multas también llegaron desde el oficialismo (PC, FA e independientes del PPD y del PS), según se observa en el detalle de la votación.

