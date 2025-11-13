Elecciones 2025: ¿Cuál es la fecha de la segunda vuelta presidencial? - Chilevisión

En caso que ningún candidato logre más del 50 % de los votos este 16 de noviembre, se realizará una segunda vuelta entre los dos con mayor apoyo para definir quién asumirá la presidencia.

Las Elecciones Presidenciales 2025 volverán a convocar a los chilenos y chilenas a las urnas en un proceso clave para el país, donde se definirá quién será el próximo Presidente o Presidenta de la República, asumiendo el liderazgo nacional a partir de marzo del próximo año. Además, Junto con esta votación, también se desarrollarán elecciones parlamentarias, en las que se elegirán nuevos senadores y diputados.

En caso que ningún candidato a la presidencia logre obtener una mayoría absoluta, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos opciones más votadas.

¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial?

En caso que ninguno de los candidatos logre un porcentaje mayor al 50% de los votos, este domingo 16 de noviembre, se daría paso a una eventual segunda vuelta presidencial.

En caso de ocurrir, se realizaría el domingo 14 de diciembre.

¿Quiénes deben votar en estas elecciones?

En estas Elecciones 2025, el voto tendrá carácter obligatorio, por lo que deberán participar todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas mayores de 18 años que no hayan recibido una condena con pena aflictiva.

Aquellas personas que no emitan su voto arriesgan una multa, a menos que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación. En ese caso, será necesario dejar constancia de la situación en una comisaría de Carabineros.