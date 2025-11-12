 Elecciones 2025: ¿Qué se vota este 16 de noviembre? - Chilevisión
12/11/2025 15:55

Elecciones 2025: ¿Qué se vota este 16 de noviembre?

Publicado por Nicole González

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones 2025. Un jornada en la que los millones de chilenos habiliotados para sufragar deberán asistir a las urnas.

En estas elecciones el voto es obligatorio, por lo que todo ciudadano con derecho a voto debe asistir a su local de votación. Pero ojo, que no sólo se trata de las eleccionespresidenciales. Acá los detalles.

¿Qué se votará en estas elecciones?

En las Elecciones 2025 se realizarán dos o tres votaciones, dependiendo de tu distrito. Todos los votantes deberpan elegir al próximo presidente o presidenta para el periodo 2026 al 2030.

En el caso de que ningún candidato obtenga más de la mitad de los votos, se desarrollará una segunda votación, el cual se realizará el 14 de diciembre del presente año.

También se deberá votar por un diputado o diútada, ya que se renueva toda la Cámara de Diputadas y Diputados.

Junto a lo anterior, en algunos distriros se deberá elegir a senadores:  Sólo en siete regiones del país deben realizar este voto:

  • Arica y Parinacota
  • Tarapacá
  • Atacama
  • Valparaíso
  • Maule
  • La Araucanía
  • Aysén

¿Cómo encontrar a tu candidato?

Para conocer cuáles son los candidatos a diputados que corresponden a cada distrito, los votantes pueden ingresar al sitio web del Servicio Electoral de Chile (Servel) o hacer acceder a través de la imagen a continuación.

Una vez ahí, podrás ver en detalle quiénes van por cada división territorial.

Recuerda que el voto es obligatorio. En caso de incumplir con la citación, se arriesgarán a una multa que varían desde los 0,5 a 1,5 UTM, (entre $34.770 y $104.300).

