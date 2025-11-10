Elecciones 2025: Este es el orden en que aparecerán los candidatos presidenciales en la papeleta - Chilevisión

El Servel definió el listado de los aspirantes a La Moneda que aparecerá en los votos de las elecciones de este 16 de noviembre.
El domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones 2025, instancia en la que se definirá al próximo presidente o presidenta del país para el período 2026-2030.
El pasado 12 de septiembre el Servicio Electoral (Servel) realizó un sorteo público que estableció el orden de los ocho candidatos en la papeleta y se dispondrán sus nombres con números del 1 al 8.
En las elecciones presidenciales 2025 competirán 8 candidatos y el orden en el que aparecerán en la papeleta es la siguiente:
|Franco Parisi Fernández
|Número 1
|Jeannette Jara Román
|Número 2
|Marco Antonio Enríquez – Ominami Gumucio
|Número 3
|Johannes Kaiser Barents – Von Hohenhagen
|Número 4
|José Antonio Kast Rist
|Número 5
|Eduardo Antonio Artés Brichetti
|Número 6
|Evelyn Matthei Fornet
|Número 7
|Harold Mayne-Nicholls Secul
|Número 8
Este domingo 16 de noviembre es la elección presidencial, la que es carácter obligatorio para todos los habilitados para sufragar, pero también se renovará la totalidad la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado.
En el caso de la Cámara Alta, solo siete regiones del país deberán elegir senadores y son las siguientes: