Elecciones 2025: Este es el orden en que aparecerán los candidatos presidenciales en la papeleta - Chilevisión

10/11/2025 10:46

Elecciones 2025: Este es el orden en que aparecerán los candidatos presidenciales en la papeleta

El Servel definió el listado de los aspirantes a La Moneda que aparecerá en los votos de las elecciones de este 16 de noviembre.

Publicado por CHV Noticias

El domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones 2025, instancia en la que se definirá al próximo presidente o presidenta del país para el período 2026-2030.

El pasado 12 de septiembre el Servicio Electoral (Servel) realizó un sorteo público que estableció el orden de los ocho candidatos en la papeleta y se dispondrán sus nombres con números del 1 al 8.

¿Cuál es el orden de los candidatos en la papeleta?

En las elecciones presidenciales 2025 competirán 8 candidatos y el orden en el que aparecerán en la papeleta es la siguiente:

Franco Parisi Fernández Número 1
Jeannette Jara Román Número 2
Marco Antonio Enríquez – Ominami Gumucio Número 3
Johannes Kaiser Barents – Von Hohenhagen Número 4
José Antonio Kast Rist Número 5
Eduardo Antonio Artés Brichetti  Número 6
Evelyn Matthei Fornet Número 7
Harold Mayne-Nicholls Secul  Número 8

 ¿Qué más se vota en estas Elecciones 2025?

Este domingo 16 de noviembre es la elección presidencial, la que es carácter obligatorio para todos los habilitados para sufragar, pero también se renovará la totalidad la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado.

En el caso de la Cámara Alta, solo siete regiones del país deberán elegir senadores y son las siguientes:

  • Arica y Parinacota.
  • Tarapacá.
  • Atacama.
  • Valparaíso.
  • Maule.
  • La Araucanía.
  • Aysén.
