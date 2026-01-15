De eclipse solar a Luna de Sangre: Conoce el calendario astronómico para el verano en Chile 2026 - Chilevisión

Este 2026 sorprende con su variedad de eventos astronómicos que se podrán ver en el país. Los más esperados llegarán en febrero y marzo.

Eclipses, conjunciones planetarias y la alucinante "Luna de Sangre" son algunos de los fenómenos celestes que podrás ver este verano 2026 en Chile.

La página oficial del Gobierno actualizó las fechas en que se podrán contemplar distintos espectáculos astronómicos, que serán visibles desde los cielos de nuestro país.

Cronograma enero

Este mes arrancó con la primera luna llena del año el 3 de enero, pero aún quedan algunos eventos que no te puedes perder:

23 de enero: Conjunción de Luna y Saturno

31 de enero: Conjunción de Luna y Júpiter

Cronograma febrero

Durante febrero, procura usa gafas especiales si quieres mirar el cielo porque una fracción del sol se esconderá.

17 de febrero: Eclipse solar parcial

Cronograma marzo

Para este mes se esperan dos fenómenos astronómicos:

3 de marzo: Eclipse lunar total (Luna de Sangre)

8 de marzo: Conjunción de Venus y Saturno

El resto del año también está lleno de eventos y curiosidades astronómicas, así que prepara tu telescopio y disfruta.