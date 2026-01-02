Luna del Lobo 2026: Cuándo ver en Chile la primera luna llena del año y por qué será una superluna - Chilevisión

Se trata del fenómeno llamado Luna del Lobo, la que podrás disfrutar desde el territorio nacional y otras partes del mundo y destacará por su color y tamaño.

Los primeros días de enero traen la primera luna llena del 2026 y se podrá ver desde Chile.

¿Cuándo se podrá ver la primera luna llena del 2026?

La primera luna llena del año 2026 se podrá ver en su totalidad la mañana del sábado 3.

En concreto, su iluminación completa ocurrirá a las 07:02 de la mañana (10:02 UTC).

Este plenilunio iniciará la noche del viernes 2 y se extenderá hasta la madrugada del sábado 3, cuando alcance su punto máximo.

¿Por qué se llama Luna del Lobo?

El nombre popular de este fenómeno lunar tiene su origen en América del Norte.

De acuerdo a las tradicionaes ancestrales de los pueblos originarios de norteamérica, donde en este periodo se vive el invierno, estación en la que los lobos son más activos y suelen aullar con mayor frecuencia durante las noches.

Si bien actualmente se sabe que los lobos aullan por diversos motivos, entre ellos la comunicación entre la manada, el folclore que asocia la luna a su comportamiento permenació a la hora de nombrar esta luna llena.

¿Por qué es una superluna?

El concepto superluna tiene relación con la proximidad del astro con la tierra, mientras más cerca, más grande se ve.

Es por eso que esta Luna del Lobo también es una superluna, ya que confluyen ambos fenómenos.