Evento era un festival de guaracha: Todo sobre el triple homicidio en ex Espacio Broadway - Chilevisión

La madrugada de este domingo se registró un triple homicidio en el ex Espacio Broadway, una discoteque en la comuna de Pudahuel en donde se estaba llevando a cabo un festival de guaracha.

Ahora se ha dado a conocer el testimonio de un trabajador que esporádicamente cumplía labores en este galpón en la Ruta 68.

Nuevos detalles sobre fatal balacera en discoteque

Con más de 2 mil personas presentes, la fiesta terminó con la muerte de tres personas luego de que un grupo de antisociales armados llegaran al lugar y comenzaran a disparar.

De forma preliminar, no se habría tratado de un intercambio de balas, sino más bien de un ataque premeditado contra un hombre de nacionalidad ecuatoriana que se encontraba dentro, a quien hirieron de gravedad para luego volver a dispararle una evz que cayó tendido en el piso.

Sin embargo, esta persona no fue la única víctima fatal, ya que dos jóvenes chilenos, de 20 y 21 años, también murieron por el alcance de los disparos.

Respecto a los autores de este crimen, un testigo que trabajaba en el lugar conversó con CHVNoticias y detalló el momento en que una camioneta blanca arrancó del lugar con al menos dos sujetos armados.

"Disparos por todos lados (...) los guardias de seguridad inmutados con lo que pasó, ", indicó este testigo, agregando que dichas personas eran conocidos en el lugar porque ya habian ocasionado problemas en otras oportunidad.