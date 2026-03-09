Día clave para exfiscal Manuel Guerra por Caso Audios: Estos son los delitos por los que será formalizado - Chilevisión

Este lunes se dio inicio a la audiencia de formalización en contra del ex fiscal Manuel Guerra ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por su participación en el demominado Caso Audios.

El ex fiscal regional Oriente llegó hasta el Centro de Justicia por la aparición de su nombre en diversos chats con Luis Hermosilla, luego de que se conocieran mensajes de WhatsApp sobre las causa Dominga-Exalmar y el caso Penta.

La Fiscalía lo acusa de supuestamente filtrar información privilegiada a cambio de favores del mencionado abogado y se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto.

Un reportaje de CHV Noticias reveló la existencia de conversaciones de WhatsApp entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Guerra.

Las conversaciones datan al menos desde que tenía el cargo de Fiscal Regional Metropolitano Oriente, es decir, desde que llevó las causas antes mencionadas y todas eran de interés para del abogado y su círculo.

Ministerio Público solicita arresto domiciliario

El Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con imputados u otros testigos de la causa para Manuel Guerra.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el resto de querellantes solicitaron prisión preventiva.