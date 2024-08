Exclusivo CHV Noticias: Investigarán a ex fiscal Guerra por posibles vínculos con Luis Hermosilla - Chilevisión

No es solo el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien figura en el teléfono del abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva. También habría conversaciones de WhatsApp con el ex fiscal Manuel Guerra.

Los mensajes datarían al menos desde que tenía el cargo de Fiscal Regional Metropolitano Oriente, es decir, desde que llevó causas como Penta, Exalmar, Dominga y el Caso Joyas, que involucra a la animadora Tonka Tomicic y su ex marido Marco Antonio Leiva. Todas causas de interés para Luis Hermosilla y su círculo.

"La investigación que realizó el 2017 el fiscal Guerra fue absolutamente vacía de contenido y acuciosidad. Jamás el fiscal Guerra investigó sus antecedentes y los antecedentes que nosotros señalamos respecto a minera Dominga", dijo Fernando Monsalve, querellante en Caso Dominga.

La relación entre el ex fiscal Guerra y Luis Hermosilla es de larga data. Según quienes los conocen, el abogado incluso habría sido parte de la campaña para encabezar la Fiscalía Regional Oriente, por lo que la comunicación vía mensajería electrónica habría sido constante.

"No puede dar información de un caso a una persona que no es interviniente. Eso en primer término. Y en segundo término, es obviamente complejo porque luego las decisiones que fue tomando el fiscal Guerra en ese caso son inexplicables desde un punto de vista jurídico. No hay explicación, sobre todo a por qué eliminó el soborno en el caso de Carlos Délano y Carlos Lavín; por qué suspendió condicionalmente el caso de Iván Moreira; y por qué investigó tan superficialmente el caso Exalmar Dominga", sostuvo Carlos Gajardo, abogado y ex fiscal.