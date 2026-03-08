 Karen Paola vivió complejo momento por sus vecinos: “No seré la que les va a arruinar la vida” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Doy por superadas las diferencias”: Pdte. Boric tras cita con Kast en La Moneda Evento era un festival de guaracha: Todo sobre el triple homicidio en ex Espacio Broadway Kast tras reunión con pdte. Boric: Aseguró que recibió “antecedentes” y concordaron un correcto cambio de mando FOTOS | “Ni un paso atrás”: Multitudinaria marcha repletó la Alameda en el Día de la Mujer Trabajadora Tras tensiones por cable chino: Boric y Kast se reunen en La Moneda a tres días del cambio de mando
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/03/2026 14:33

Karen Paola vivió complejo momento por sus vecinos: “No seré la que les va a arruinar la vida”

La cantante dejó en evidencia lo sucedido a través de una serie de videos donde se le veía notablemente cansada.

Publicado por CHV Noticias

Karen Paola vivió un complejo momento durante la madrugada de este domingo, tras dejar en evidencia que no pudo dormir por el alto ruido que generaban sus vecinos.

Las personas estaban realizando lo que parecía ser una fiesta, y el volumen de la música se escuchaba fuertemente en las historias de Karen, quien grabó una serie de videos sobre el suceso.

¿Qué pasó con Karen Paola?

A través de su cuenta de Instagram, la cantante relató: "Van a ser las cuatro de la mañana y no para la música los vecinos, buenos para el carrete".

En esa misma línea, aseguró: "Yo no voy a ser la que les va a arruinar la vida, pero me la están arruinando a mí, ¿a qué costo?".

Karen se grabó cantando algunas canciones de Bad Bunny, pero se le veía notablemente cansada.

Finalmente, la cantante logró descansar y dejó de publicar contenido en sus redes sociales hasta las 13:00 horas.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Lo último

Lo más visto

Karen Paola vivió complejo momento por sus vecinos: “No seré la que les va a arruinar la vida”

La cantante dejó en evidencia lo sucedido a través de una serie de videos donde se le veía notablemente cansada.

08/03/2026

“Quedé chueca”: Carla Jara explica preocupante fotografía desde una clínica

A través de sus redes sociales, la comunicadora dio a conocer el malestar que la venía aquejando y que terminó pasándole la cuenta.

08/03/2026

Bono Pad abdomen flácido: ¿De cuánto es el beneficio y cuál es el costo para pacientes?

A continuación te damos el detalle del copago y beneficio al que puedes acceder para pagar menos del 10% del valor total de la cirugía.

08/03/2026

Investigan triple homicidio en discoteque de Ruta 68: Se percutaron al menos 70 disparos

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando tres sujetos comenzaron a disparar al interior de la disco.

08/03/2026