Karen Paola vivió complejo momento por sus vecinos: “No seré la que les va a arruinar la vida” - Chilevisión

La cantante dejó en evidencia lo sucedido a través de una serie de videos donde se le veía notablemente cansada.

Karen Paola vivió un complejo momento durante la madrugada de este domingo, tras dejar en evidencia que no pudo dormir por el alto ruido que generaban sus vecinos.

Las personas estaban realizando lo que parecía ser una fiesta, y el volumen de la música se escuchaba fuertemente en las historias de Karen, quien grabó una serie de videos sobre el suceso.

¿Qué pasó con Karen Paola?

A través de su cuenta de Instagram, la cantante relató: "Van a ser las cuatro de la mañana y no para la música los vecinos, buenos para el carrete".

En esa misma línea, aseguró: "Yo no voy a ser la que les va a arruinar la vida, pero me la están arruinando a mí, ¿a qué costo?".

Karen se grabó cantando algunas canciones de Bad Bunny, pero se le veía notablemente cansada.

Finalmente, la cantante logró descansar y dejó de publicar contenido en sus redes sociales hasta las 13:00 horas.

