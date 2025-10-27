“Comenzar de nuevo”: Las románticas postales del viaje de Karen Paola junto a Juan Pedro - Chilevisión

La pareja pasó unos días en Matanzas, región de O´Higgins. Los registros de su viaje fueron documentados a través de sus cuentas de Instagram.

Karen Paola y Juan Pedro Verdier sorprendieron a sus seguidores tras subir fotos de un romántico paseo a la playa.

La pareja, que se reconcilió hace poco, compartió en redes sociales su viaje a Matanzas, en la región de O´Higgins.

En las fotos compartidas en Instagram, ambos aparecen disfrutando en una cabaña ubicada sobre la playa. En uno de los registros, incluso se ve a Verdier bailando, reflejando el buen momento que vivieron juntos.

La intérprete publicó las postales junto a un emotivo texto que comenzó con la frase: “Un nuevo comienzo”, reflejando así el espíritu de reconciliación.

En el mensaje, la actriz fue comentando brevemente cada una de las fotos compartidas, y cerró su publicación con la reflexión: “Porque siempre hay tiempo para comenzar de nuevo”.

Inmediatamente, la publicación fue comentada por Verdier, quien escribió: "Te amo con el alma preciosa, gracias por ser mi lugar de paz. Lo pasé increíble junto a ti, te extrañaba pila".

Mira la publicación a continuación: