 “Comenzar de nuevo”: Las románticas postales del viaje de Karen Paola junto a Juan Pedro - Chilevisión
Minuto a minuto
Familia de Héctor Noguera aclara estado de salud del actor: “Ha estado en tratamiento médico” Nuevo choque de furgón escolar en Recoleta: Auto colisionó a vehículo con 12 niñas a bordo “Dio me gusta a una foto”: Mamá revela origen del crimen de su hijo a la salida de colegio en Viña del Mar Diputados de oposición presentan Acusación Constitucional contra exministro Diego Pardow Pdte. Boric arremete contra “quienes ocupan bots para hacer campaña”: “La violencia va mucho más allá”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/10/2025 14:22

“Comenzar de nuevo”: Las románticas postales del viaje de Karen Paola junto a Juan Pedro

La pareja pasó unos días en Matanzas, región de O´Higgins. Los registros de su viaje fueron documentados a través de sus cuentas de Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Karen Paola y Juan Pedro Verdier sorprendieron a sus seguidores tras subir fotos de un romántico paseo a la playa.

La pareja, que se reconcilió hace poco, compartió en redes sociales su viaje a Matanzas, en la región de O´Higgins.

En las fotos compartidas en Instagram, ambos aparecen disfrutando en una cabaña ubicada sobre la playa. En uno de los registros, incluso se ve a Verdier bailando, reflejando el buen momento que vivieron juntos.

La intérprete publicó las postales junto a un emotivo texto que comenzó con la frase: “Un nuevo comienzo”, reflejando así el espíritu de reconciliación.

En el mensaje, la actriz fue comentando brevemente cada una de las fotos compartidas, y cerró su publicación con la reflexión: “Porque siempre hay tiempo para comenzar de nuevo”.

Inmediatamente, la publicación fue comentada por Verdier, quien escribió: "Te amo con el alma preciosa, gracias por ser mi lugar de paz. Lo pasé increíble junto a ti, te extrañaba pila".

Mira la publicación a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025