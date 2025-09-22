 “Me avergüenza”: Karen Paola respondió a las críticas por “burlas” a Cathy Barriga - Chilevisión
22/09/2025 10:35

Karen Paola respondió a las críticas por “burlas” a Cathy Barriga: “Me avergüenza profundamente”

La cantante reaccionó a la ola de comentarios tras ser reflotados sus antiguos dichos sobre la exalcaldesa de Maipú, donde se refería entre risas al proceso judicial que sigue en curso.

Publicado por CHV Noticias

Karen Paola pidió disculpas este lunes a Cathy Barriga, a más de un año de sus polémicas "burlas" junto a Carla Jara por el proceso judicial que enfrenta la exalcaldesa de Maipú.

Tras la entrevista exclusiva de Barriga en Primer Plano, donde se refirió a los comentarios de sus excompañeras de Mekano, Karen salió al paso de las críticas a través de su cuenta de Instagram.

"Lo de Cathy ocurrió en marzo del año pasado, si no me equivoco. Y aunque no fuimos cercanas y nuestra relación laboral no fue la mejor, no correspondía que yo me riera de su situación", partió diciendo.

En esa misma línea, la cantante aseguró que "hoy no soy la misma persona que era entonces, y me avergüenza profundamente mi actuar de ese momento. No lo recordaba, pero lo asumo, y solo me queda pedir disculpas por ello".

"Más allá de la sororidad, lo que más me importa es la empatía. La empatía es con todos, sin importar género ni condición. No me corresponde juzgar si Cathy es inocente o culpable de lo que se le acusa; eso lo determinará la justicia. Lo que sí reconozco es que no debí haberme reído de lo que se dictaminó en ese minuto", agregó.

Asimismo, señaló que "llevo mucho tiempo trabajando en mí misma y he aprendido a reconocer mis sombras. Gracias a Dios, también sé quién quiero llegar a ser".

"Soy consciente de los errores que he cometido, y sé que seguiré cometiendo otros, porque nadie es perfecto. Pero lo importante es saber reconocerlos, aprender de ellos y rescatar lo bueno que nos deja cada experiencia en el camino", concluyó.

Las "burlas" de Carla Jara y Karen Paola a Cathy Barriga

Las críticas se remontan al 2 de julio de 2024, durante un capítulo en vivo del podcast Entre Amigas y Copas, conducido por Carla Jara y que tuvo como invitada a Karen Paola.

En esa oportunidad, Carla y Karen respondieron a la pregunta "¿quién era la más simpática y pesada de Mekano?". Sobre el último punto, ambas coincidieron en Barriga.

"La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir. ¡Qué pena por usted!", declaró Jara, haciendo alusión al primer proceso de arresto domiciliario de la exjefa comunal.

Por su parte, la cantante mandó "saludos a Maipú" y Jara agregó "¿pelémosla?, ¿hagámosla mier...? No, no vale la pena. No gastemos tiempo en eso".

A más de un año de aquello, Barriga respondió este domingo a los dichos de sus excompañeras televisivas.

"Nadie puede a otra persona que la está pasando mal y es mamá, al igual que ellas, reírse, jactarse o burlarse", afirmó la exalcaldesa. "Absolutamente nadie está libre de vivirlo (...) Tiene que ver con la empatía, con el tema de la sororidad también", sostuvo después.

Revisa la publicación de Karen Paola:

