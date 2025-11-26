Karen Paola y Juan Pedro volverán al altar: Revelan motivos para casarse tras mediático quiebre - Chilevisión

La icónica pareja retomó su relación después de una pausa y ahora están en planes de contraer matrimonio. "Me gustaría de alguna forma renovar nuestros votos", confesó el uruguayo.

Juan Pedro Verdier confirmó que contraerá matrimonio con Karen Bejarano, más conocida como Karen Paola, tras retomar su relación amorosa.

Recordemos que en enero pasado, la mediática pareja confirmó su ruptura después de 20 años.

Sin embargo, luego del ingreso de Verdier a un reality show, decidieron darse una nueva oportunidad y ahora están en planes de llegar al altar.

Juan Pedro Verdier y Karen Paola volverán a casarse

En entrevista con BioBioChile, Juan Pedro explicó que “nosotros nos casamos desde hace muchos años atrás por el civil y dejamos en espera la ceremonia religiosa".

"Siempre la fuimos posponiendo por motivos de organización, motivos económicos, motivos laborales. Siempre había algo que nos hacía posponer la fiesta, que es un gasto grande”, reconoció.

En ese sentido, el comunicador uruguayo afirmó que le gustaría "de alguna forma renovar nuestros votos, casarnos nuevamente, pero esta vez hacerlo con la ceremonia de la iglesia incluida. Próximamente. Próximamente, ASAP (lo antes posible)”.

Por su parte, Bejarano confesó en conversación con LUN por qué decidieron darse otra oportunidad con su esposo.

"Este tiempo que estuvimos separados nos sirvió para darnos cuenta de que en verdad todas las cosas que vemos como obstáculos dentro de la relación son puras tonteras y se pueden superar si ambos ponemos de nuestro lado", señaló.