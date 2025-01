Juan Pedro Verdier rompió el silencio tras quiebre con Karen Paola: “Siempre soñé vivir con ella hasta viejito” - Chilevisión

La cantante anunció el fin de la relación tras más de dos décadas. Ahora, fue turno del comunicador de abordar la situación y entregar una sentida reflexión al respecto.

Este viernes, Juan Pedro Verdier se refirió al fin de su relación con Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, quien hizo público el quiebre amoroso a través de sus redes sociales este viernes.

"Después de 20 años compartiendo una vida llena de amor, sueños, risas y aprendizajes, Juan Pedro y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Esta decisión es, sin lugar a dudas, la más difícil de mi vida", posteó la cantante hace unas horas.

En conversación con LUN, el uruguayo abordó el término del vínculo entre ambos, con matrimonio y un hijo en común incluido, y tras más de dos décadas de haberse conocido en el programa Mekano.

En primera instancia, el comunicador reveló que con Karen están separados "hace un buen tiempo" y que, "como toda pareja", están intentando llevarlo "de la mejor forma posible, con cariño y con el respeto que nos ha caracterizado mutuamente durante nuestra relación".

"Yo amo a Karen con todo mi corazón y siempre soñé vivir con ella hasta viejito. No tengo nada más que cariño, respeto, admiración y agradecimiento por todo este tiempo que anduvimos juntos", añadió.

Aunque no profundizó en las causas del término de la relación, sí continuó manifestando muestras de su cariño y admiración por Karen Paola.

En su reflexión, Verdier también tomó una postura comprensiva a raíz del quiebre, señalando que "después de estar 20 años al lado de una persona, se pueden necesitar instancias distintas".

"Así que me parece justo generar los espacios y dar un paso al lado. Pero eso no quiere decir que yo no tenga los sentimientos de amor tan frescos como el primer día", lanzó.

Además, aprovechó de relevar la importancia que tiene la terapia y sus amistades más cercanas como algunas de las formas que le permiten sobrellevar de mejor manera la situación.